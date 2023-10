Si sposano | non pagano il ristorante e fuggono in Germania

(Di domenica 1 ottobre 2023) Dopo il banchetto di nozze hanno fatto le valigie e sono partiti per la luna di miele: senza pagare il conto. È accaduto in untipico della Ciociaria tra Veroli e Boville Ernica dove una ...

Al ristoratore non è rimasto altro da fare che andare dai carabinieri e denunciare il novello sposo per 'Insolvenza fraudolenta'. Dalla caserma di Ferentino hanno impiegato poco a ricostruire gli ...Il ristoratore non aveva motivo di dubitare che lo sposo non avrebbe onorato i suoi impegni. Si era fidato, come aveva fatto tante volte con altri clienti. Il pranzo poi era andato bene, gli sposi ...

L'impegno era che il saldo sarebbe arrivato il mercoledì successivo allo sposalizio. Ma il giorno pattuito, lo sposo non s'è visto. Lo hanno atteso fino a sera ed allora hanno provato a telefonargli: ...