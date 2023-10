(Di domenica 1 ottobre 2023) Quest’anno laMondiale per(detta SAM; 1-7 ottobre) è dedicata al tema “Allattamento e lavoro, tutelare entrambi fa la differenza per le famiglie”; l’e l’OMS pongono attenzione sulla necessità di un più ampio supporto alsu tutti i luoghi di lavoro per sostenere e migliorare i progressi dei tassi globali di allattamento. L'articolo .

In Italia un piatto di pasta a pranzo, non deve mai mancare. Ma bisogna stare bene attenti a quanta se ne mangia! La pasta in Italia è una fede che ...

Scopriamo insieme le 10 tendenze per la primavera estate 2024 viste alla Paris Fashion Week. Leggi tutto Paris Fashion Week: 10 tendenze per la ...

Intervistato da Repubblica spiega il suo addio: "Vado via emotivi politici, non personali. Lo sa bene anche Matteo, che ho incontrato la scorsae poi di nuovo questa. Ci siamo parlati, ......nel frattempo il caro prezzi non accenna a fermarsi (tant'è che anche la percentuale di rivalutazioneil 2024 si preannuncia elevata ). L'ufficialità dovrebbe arrivare già la prossima...

L'oroscopo della settimana dal 2 all'8 ottobre 2023: Bilancia e ... Fanpage.it

Settimana per l’allattamento, Unicef propone la creazione di Baby Pit Stop Orizzonte Scuola

Nel luna park realizzato in occasione dei festeggiamenti per i Santi Cosma e Damiano, una decina di persone se le sono date di santa ragione. Erano stati nuovamente programmati i fuochi d'artificio ...Oggi è pronto dopo una settimana in più di lavoro, si è reintegrato di nuovo nella sua efficacia di dare una produzione importante per quanto riguarda l’economia della squadra. Difesa a quattro Non ...