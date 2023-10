Serie C 2023 24 | la Recanatese domina e vince | 1-0 contro la Spal

(Di domenica 1 ottobre 2023) Lasi impone di misura sullanella sesta giornata del Girone B di/24. La formazione di casa gestisce bene, dimostrandosi aggressiva e concreta, male invece gli ospiti che hanno portato in campo una prestazione nettamente insufficiente. Il match viene sbloccato al 19esimo minuto da Morrone che si inserisce in manierante in area, insaccando la rete poi della definiva vittoria. Numerose le altre occasioni da raddoppio, quella più clamorosa al 58esimo con il tacco provato da Sbaffo. La formazione di Di Carlo non riesce a pareggiarla, firmando così la terza sconfitta stagionale. Giallorossi che invece salgono in settima posizione a quota 7. Termina 1-0. SportFace.

Gli Highlights di Sassari-Napoli , match valevole per la prima giornata del campionato di basket di Serie A 2023 / 2024 , in cui la formazione ospite ...

Giornata di debutti in Serie A1 di Basket 2023 / 2024 per l’Olimpia Milano e la Virtus Bologna . RISULTATI E CLASSIFICHE AGGIORNATE La squadra di ...

La Virtus Bologna fatica più del dovuto ma espugna il PalaMangano di Scafati battendo la Givova per 75-81. Il match in questione chiudeva la ...

All'Olimpico, il match valido per la settima giornata di/2024 tra Roma e Frosinone: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live All'Olimpico, Roma e Frosinone si affrontano nel match valido per la settima giornata di campionato di ...All'Olimpico arriva il Frosinone dell'ex Eusebio Di Francesco e la Roma vuole girare pagina, dopo la pesante sconfitta contro il Genoa e un inizio di stagione non entusiasmante.

Passo falso teatino in quel di Vicenza: ai biancorossi teatini non basta un buon quarto periodo. Il top scorer dei padroni di casa è Cucchiaro (24 punti), Tiberti ne realizza ...