Serie C 2023 2024 | il Catania cala il poker | Chiricò e Di Carmine abbattono la Casertana

(Di domenica 1 ottobre 2023) Ilspazza via lacon un nettissimo 4-0 nel match del Pinto valevole per la sesta giornata del girone C del campionato di, grazie alle doppiette realizzate da Cosimoe Samuel Di. In virtù di questo risultato gli etnei salgono a sette punti in classifica entrano in zona playoff, mentre i campani resta fermi a quota 4. Successo anche per il Messina che, grazie al gol di Plescia, stende 1-0 l’Avellino. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH La formazione ospite si rende protagonista di un ottimo avvio di gara, trovando la rete del vantaggio dopo appena sei minuti con un eurogol di Cosimo, che vede Venturi fuori dai pali e lo beffa con una meravigliosa traiettoria dalla lunghissima distanza. La compagine ...

Alle 14:00 di domenica 1° ottobre Casertana e Catania scenderanno in campo in occasione della sesta giornata del girone C di Serie C. Un brutto ...

Alle 14:00 di domenica 1 ottobre Juventus U23 e Torres scenderanno in campo in occasione della sesta giornata del girone B di Serie C 2023 / 2024 . La ...

Il LIVE in DIRETTA di Brescia-Pesaro , sfida valida come 1^ giornata della Serie A1 2023 / 2024 di basket . Partita subito molto interessante a ...

Nella sesta giornata del Girone B di Serie C 2023 /24 arrivano due vittorie in trasferta, entrambe per 0-1. La Torres si è imposta sul campo della ...

... capitale del Kazakhstan, il numero 28 del mondo ha centrato la seconda semifinale in due settimane, la quinta del, la decima in carriera. Forte di 12 ace, ha eliminato la prima testa di...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 7ª giornata di/24: pagelle Udinese - Genoa Le pagelle dei protagonisti del match tra Udinese e Genoa, valido per la 7ª giornata del campionato di/2024. TOP: Gudmundsson, Lucca FLOP: ...

Serie tv: 10 titoli da non perdere a ottobre 2023 | Video iO Donna Io Donna

Le novità di ottobre 2023 su Netflix: film e serie Tv Skuola.net

Torres forza sei nel Girone B del campionato di Serie C. I sassaresi vincono 1-0 anche in casa della Juventus Next Gen (gol nella ripresa di Liviero) e centrano la sesta vittoria in sei gare di ...Mister Simone Inzaghi si gode un super Lautaro Martinez, autore del poker in casa Salernitana entrando dalla panchina: è il primo calciatore a farlo nella storia della Serie A. Non c'è tempo per ...