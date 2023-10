Serie B | nuovo flop per la Sampdoria Vince il Palermo | pari per il Bari

(Di domenica 1 ottobre 2023) Quarta sconfitta casalinga per Pirlo: al Ferraris passa anche il Catanzaro. Ilnon sa piùre. Ok rosanero e Cittadella

Uno dei personaggi più iconici della saga è apparso per un cameo nell'ultimo episodio arrivato in streaming. Oggi ha fatto il suo debutto su Disney+ ...

... poi il ritorno alla Camera del salario minimo, probabilmente il 17 ottobre " ma sulassetto del Cnel, che deve scrivere la proposta per conto della maggioranza, pende unadi ricorsi " ...L' Eras Tour , ovvero l'ultimadi concerti intorno al mondo della cantante, attualmente in ... C'è chi ha accusato la cantante di usare i rumor sul suospasimante per affossare la stagione ...

Le serie tv da guardare a ottobre WIRED Italia

Le migliori serie tv da vedere a ottobre Sky Tg24

Borgo San Donnino che conquista i primi tre punti in classifica dominando 90' minuti, contro il Mezzolara che si presentava al Ballotta dopo una serie positiva di tre vittorie. CRONACA PRIMO TEMPO Il ...In Serie A un esonero sembra essere inevitabile. Anche la strada per il sostituto è ormai segnata. Le ultime. La settima giornata potrebbe essere fatale per un tecnico. La sosta alle porte potrebbe ...