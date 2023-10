Serie B | giornata 8 | Samp ko | prima vittoria per Spezia e Ternana

Leggi su 11contro11

(Di domenica 1 ottobre 2023) Altro successo del Parma che nella8 diB si impone a Cremona e mantiene salda la vetta della classifica. Rimonta del Palermo che sale al secondo posto, colpaccio del Catanzaro a casa delladoria che finisce in zona retrocessione. Ennesimo pareggio del Bari che non sa più vincere, primo successo perB,8: Modena-Venezia 1-3, Palermo-Südtirol 2-1, Cremonese-Parma 1-2 Il Venezia torna al successo dopo due giornate battendo 1-3 in trasferta il Modena, che subisce lasconfitta in questo campionato. Bonfanti illude gli emiliani al 48’ con un colpo di testa vincente sugli sviluppi di un corner, ma al 55’ pareggia Altare con uno stacco di testa su azione da calcio d’angolo. Gytkjaer completa la ...