Serie A | in Europa sbarca Alan Matturro | il difensore del futuro che entusiasma l’Uruguay

Leggi su justcalcio

(Di domenica 1 ottobre 2023) 2023-09-29 11:52:29 Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante laA: EIl grande pubblico lo ha scopertoMatturo (Montevideo, 2004) il Mondiale U20, quando era uno dei pezzi chiave delnel raggiungimento del titolo… ma il Genova Lo avevo già visto. Tanto che lo avevano preso dal Defensor mesi prima, a gennaio, in cambio di 3 milioni di euro. Adesso, quasi un anno dopo, esordisce con il Genoa inA… e lo fa nella vittoria per 4-1 contro la Roma, lasciando belle sensazioni. “Aveva dalla sua un avversario scomodo ma ha mantenuto una postura corretta per tutta la partita”è stata la breve analisi che ha fatto Gilardino dopo la vittoria quando gli chiesero del debutto della ‘charrúa’. Ha già giocato un paio di partite in ...