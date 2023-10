Se una notte in Irpinia un viaggiatore | buona la prima

Leggi su anteprima24

(Di domenica 1 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIl Parco Acquatico di San Michele di Serino è tornato ad essere vissuto, attraversato da oltre mille persone e da tre artisti, da musica e parole che hanno regalato al pubblico una nuova visione dell’, riscoprendo una bellezza nascosta con il concerto in barca del cantautore Erio – Fabiano Franovich – anticipato dall’esibizione di Antonio Scafuri e concluso dal Dj Set di Nicola Martorano. Dopo dieci anni di abbandono il lago artificiale è stato riaperto per l’evento “Sporgendosi dalla costa scoscesa”, primo capitolo del percorso culturale “Se unainun”, che mette insieme sei comuni irpini per altrettanti racconti nel segno di Italo Calvino, di cui quest’anno ricorre il centenario dalla nascita. Un impegno assunto dal Sindaco Michele Boccia, in dialogo con il ...