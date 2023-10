Sconfitta e ribaltone già deciso | riecco Pippo Inzaghi

Leggi su rompipallone

(Di domenica 1 ottobre 2023) L’ultimaporta al? Il club ha giàin panchina Tra gli allenatori che in questa stagione non hanno trovato una panchina, c’è. L’ex giocatore di Juventus e Milan, tra le altre, nelle ultime due stagioni ha allenato in Serie B al Brescia e alla Reggina. Nel club lombardo durante la stagione 2021-22, nonostante un buon inizio di campionato in cui è stato a lungo primo in classifica, è stato esonerato a marzo a causa di una serie di risultati negativi e del deterioramento dei rapporti con il presidente Cellino. Nella scorsa stagione, invece,ha portato il club calabro fino ai playoff. Prestazioni che avevano consentito al tecnico piacentino e al suo staff di essere ...