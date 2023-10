Scommettiamo che Meloni non sosterrà Trump? Il libro di La Mattina

Leggi su formiche

(Di domenica 1 ottobre 2023) Nel lunghissimo joint statement diffuso dopo l’incontro nello Studio Ovale si legge che «gli Stati Uniti e l’Italia si impegnano a rafforzare consultazioni bilaterali e multilaterali sulle opportunità e le sfide poste dalla Cina». Nessun riferimento diretto alla Belt&Road Initiative. Certe cose non si dicono esplicitamente, ma è scontato che Giorgiaabbia promesso di sciogliere il vincolo con Pechino, anche se in maniera soft.eredita un meccanismo di scadenza infelice: rinnovo automatico salvo disdetta tre mesi prima. Visto che i cinque anni scadono a marzo del 2024, la corda va tagliata entro dicembre 2023. La premier sa benissimo che ci potranno essere ritorsioni da parte della Cina, ma sa anche che ce ne sarebbero altrettante da parte di Washington se quel legame non venisse reciso. Joe Biden non ha chiesto a ...