Sci alpino | i gigantisti si radunano a Saas Fee Al gruppo si aggiunge Dominik Paris

(Di domenica 1 ottobre 2023) Ferve la preparazione della Nazionale italiana di sciin vista della Coppa del Mondo 2023-2024. Da lunedì 2 a sabato 7 ottobre non a caso la squadra deisi ritroverà sul ghiacciaio svizzero diFee per una sessione di allenamenti di avvicinamento alla prima tappa della rassegna itinerante, pianificata a Soelden (Austria) domenica 29 ottobre. Nello specifico il Direttore Tecnico Max Carca ha reclutato cinque atleti, nello specifico Filippo Della Vite, Giovanni Franzoni, Luca De Aliprandini, Giovanni Borsotti e Hannes Zingerle. A questi sianche l’icona. Completano lo staff dunque i tecnici Peter Fill, Alberto Ghidoni, Adam Peraudo e Davide Marchetti. Sci: raduno per la Nazionale di slalom al maschile a Peer. I ...

L'impianto al coperto di Peer ospita da lunedì 2 a venerdì 6 ottobre l'allenamento del gruppo di Coppa del mondo di slalom maschile . Il direttore tecnico Max Carca ha convocato per la trasferta belga ...

Per quel che riguarda lo sci alpino, manca ormai meno di un mese all'inizio della Coppa del Mondo del 2023-2024. E quindi è arrivato il momento, per tutti gli atleti, di intensificare gli allenamenti.