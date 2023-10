(Di domenica 1 ottobre 2023) Azzurri convocati sul ghiaccioi svizzero dal 2 al 7ROMA - Si va verso l'esordio in Coppa del mondo per il team di gigante maschile, che gareggerà adomenica 29manche alle ore 10.00, seconda manche alle ore 13.00). Il direttore tecnico Max Carca ha convocato i seguent

Carona . Intervento nel pomeriggio di martedì 26 settembre a Carona : un uomo era scivola to per alcuni metri nel bosco , a poca distanza dall’abitato. ...

“Siamo partiti il 3 settembre e torneremo il 7 ottobre. Come ogni anno veniamo qui in Argentina per cercare le condizioni invernali, stiamo facendo ...

Con la stagione che sta per partire si intensificano ovviamente i raduni per le varie discipline invernali. La Coppa del Mondo di sci alpino ...

Azzurri convocati sul ghiaccioi svizzero dal 2 al 7 ottobre ROMA - Si va verso l'esordio in Coppa del mondo per il team di gigante maschile, che ...

Azzurri convocati sul ghiaccioi svizzero dal 2 al 7 ottobre ROMA - Si va verso l'esordio in Coppa del mondo per il team di gigante maschile, che gareggerà a Soelden domenica 29 ottobre (prima manche ...L'impianto al coperto di Peer ospita da lunedì 2 a venerdì 6 ottobre l'allenamento del gruppo di Coppa del mondo di slalom maschile . Il direttore tecnico Max Carca ha convocato per la trasferta belga ...

Sci Alpino: gigantisti a Saas, il 29 ottobre prima gara a Soelden Tiscali

Soelden è sempre più vicina, De Aliprandini guida gli azzurri nel nuovo raduno a Saas-Fee NEVEITALIA.IT

Azzurri convocati sul ghiaccioi svizzero dal 2 al 7 ottobre ROMA (ITALPRESS) - Si va verso l'esordio in Coppa del mondo per il team di gigante maschile, che gareggerà a Soelden domenica 29 ottobre ...Il Progetto Medio Tonale-Cima Sorti andrebbe a intaccare un’area vergine per realizzare 10 km di piste da discesa esposte a sud. C’è chi dice no.