Schlein e Conte a lezione dalle toghe rosse Ma una foto scatena l' imbarazzo | Guarda

(Di domenica 1 ottobre 2023) Ellye Giuseppea Palermo. La segretaria del Pd e il leader del Movimento Cinque Stelle hanno partecipato al congresso di Area in cui ledi sinistra hanno attaccato a testa bassa il governo. Una circostanza curiosa che però ha una sua coerenza dato che da qualche giorno, basti vedere i verdetti con cui i giuidici hanno rimesso in libertà 4 migranti cancellando il decreto del governo, l'asse tra l'opposizione giallorossa e lesi sta saldando sempre di più. Claudio Velardi, ex Pds ed ex Ds, ha commentato così su Twitter questa presenza dei due principali leader di opposizione al congresso delledi sinistra: "L'opposizione partecipa con entusiasmo ad una riunione dei magistrati ...

“Il Movimento 5 stelle non è disponibile a fare accordi per gestire il potere con nessuno. Non facciamo parte di nessuna ‘ditta’ . Così Giuseppe ...

Se alludo a Elly Schlein ? Beh vedo delle reazioni nervose da quello che leggo, appunto, in questi giorni. Noi non offendiamo nessuno - ha continuato ...

Questa, comunque, non è l'unica preoccupazione per la. Ora si fa sempre più evidente il piano di Giuseppe. Forte della "guerra" che travolge via del Nazareno, l'ex presidente del ...I leader che godono della maggiore fiducia degli italiani sono Giorgia Meloni e a seguire Antonio Tajani. Al terzo posto c'è Giuseppe, al quarto Elly. È quanto emerge da un sondaggio Dire - Tecnè con interviste effettuate il 28 e 29 settembre 2023. Per la premier la fiducia si attesta al 44%, per il ministro degli ...

Secondo la classifica dei leader stilata da Dire-Tecnè, I leader che godono della maggiore fiducia degli italiani sono Giorgia Meloni e a seguire ...Freddo in sala a Palermo. Il presidente del M5s Giuseppe Conte e la segretaria Pd Elly Schlein sono stati seduti nella stessa aula per mezza mattinata. Quasi senza parlarsi. Eppure, di cose da dirsi ...