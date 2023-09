Schlein cambio di rotta sui migranti | clamorosa retromarcia | lascia tutti a bocca aperta

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 1 ottobre 2023) Per una volta Ellydeve aver chiesto un consiglio di politica alla sua armocromista e non ai membri della sua segreteria. Non si spiega altrimenti l'esternazione che la segretaria dem ha fatto davanti ai sindaci del Pd in tema di immigrazione: «i Paesi devono fare la loro parte sull'accoglienza. Non possiamo sigillare il mare». E ancora: «Bisogna superare l'ipocrisia del regolamento di Dublino, che blocca centinaia di migliaia di richiedenti asilo nel Paese in cui mettono piede». Un bagno di realismo che. Certo la convergenza di idee con il governo di centrodestra finisce qui, perché appena lapassa a spiegare le possibili soluzioni all'immigrazione, torna prepotentemente nell'ideologia più di sinistra, quella che negli ultimi anni non solo ...