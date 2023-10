“Scappo dai cercatori d' oro” E il clandestino beffa la legge

Leggi su iltempo

(Di domenica 1 ottobre 2023) Il Viminale ha scelto di impugnare la decisione del Tribunale di Catania che ha accolto il ricorso di un cittadino tunisino, sbarcato a metà settembre a Lampedusa e portato nel nuovo centro di Pozzallo, e ne ha disposto la liberazione. La motivazione del giudice è che non si può trattenere un richiedente asilo senza effettuare una valutazione su base individuale. Non solo per il Tribunale di Catania è illegittimo anche chiedere una garanzia economica come alternativa alla detenzione. Si tratta di una delle prime applicazioni delle norme introdotte in Italia nei giorni scorsi, di cui viene confermata la mancata coerenza ai principi statuiti dalla nostra Costituzione e dalla Direttiva Ue 2013. Decisione che ha fatto discutere. Matteo Salvini ha scritto: «Sbarcato da 10 giorni, e ricorso subito accolto dal Tribunale. Ma aveva l'avvocato sul barcone??? Riforma della giustizia, ...