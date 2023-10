Scandali e Intrighi a Beautiful | nelle puntate americane Liam e Hope in Rotta di Collisione!

Leggi su anticipazionitv

(Di domenica 1 ottobre 2023) Nel mondo travagliato di, la passione e il tradimento si fondono in un mix esplosivo.ha deciso di chiudere la sua storia d’amore condopo aver scoperto un bacio segreto tra lei e Thomas a Roma. Malemostrano che qui inizia il vortice diha baciato Steffy, non una, ma ben due volte! Mentre la Logan cerca di riparare i cocci del loro matrimonio, lo Spencer sembra avere altri piani nascosti nel cassetto. Scandalo dietro le quinte aAmerica? La situazione è in continua evoluzione, ma il comportamento disembra sempre più sospetto. Dopo aver convintoad abbandonare Thomas, corre da Steffy per svelare ogni dettaglio del loro dramma, ma c’è un dettaglio ...