Sassuolo | Dionisi | 'Juve e Inter ci lasciano consapevolezza Con il Monza prova di maturità'

Commenta per primo Alessio, allenatore del, presenta in conferenza stampa la sfida con il Monza : 'Prova di maturità Mi sembrano le parole più sagge, la cosa difficile è trasmetterlo alla squadra, è anche ...Negli ultimi giorni si è parlato molto di un rilancio per Domenico Berardi, stella deldi Alessio, ma non solo. Occhio infatti al profilo di Teun Koopmeiners, di sicuro il giocatore ...

Tuttosport - Dionisi convince al Sassuolo: anche il Napoli lo segue per l’anno prossimo Tutto Napoli

Il Sassuolo attende il Monza per il 7° turno di Serie A: Dionisi ha presentato la sfida con un focus sulla situazione attuale dei neroverdi ...Dopo il pareggio nel turno infrasettimanale contro il Bologna, il Monza si appresta ad incontrare una squadra che è reduce da due ...