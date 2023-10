San Vito dei Normanni | 17enne accoltellata da vicino | è in prognosi riservata L' uomo ha problemi psichici

(Di domenica 1 ottobre 2023) La minorenne ricoverata innell’ospedale “Perrino” di Brindisi. È stata, per cause da detto, da undi casa. Accaduto a Sandei. L'articolo Sandeida, è in L'ha proviene da Noi Notizie..

La minorenne ricoverata in prognosi riservata nell’ospedale “Perrino” di Brindisi. È stata accoltellata, per cause da detto, da un vicino di casa. Accaduto a San Vito dei Normanni.La diciassettenne è stata operata d’urgenza per la ferita da taglio all’addome e poi ricoverata in Terapia intensiva ...