Sampdoria | Pirlo ha le ore contate | esonero e nome del sostituto

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 1 ottobre 2023) Sembra inevitabile il duro provvedimento nei confronti di Andrea. Laè sempre più in crisi e il penultimo posto in classifica è pesantissimo, sotto l’aspetto dell’entusiasmo e dal distacco dalle prime posizioni. La sfida dell’8ª giornata del campionato di Serie B contro il Catanzaro si è conclusa sul risultato di 1-2. I blucerchiati passano in vantaggio con un calcio di rigore trasformato da Borini. La reazione del Catanzaro è strepitosa e in 9 minuti ribalta la situazione: prima il pareggio al 36? con Vandeputte, al 45? è Brignola a siglare il definitivo 1-2. Foto di Luca Zennaro / AnsaLa posizione diLa posizione di Andreaè appesa ad un filo. La squadra si trova all’ultimo posto in classifica e la vetta è già lontanissima. Anche la qualificazione ai playoff rischia di complicarsi. In 8 ...