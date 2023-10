Sampdoria-Catanzaro | le formazioni ufficiali | prestiti Inter titolari!

Leggi su inter-news

(Di domenica 1 ottobre 2023) A Marassi alle 16.15, sfida valevole per l’ottava giornata di Serie B. Pirlo si affida a due giocatori arrivati in prestito dall’in estate. LeOBBLIGATO ? Unain crisi nerissima tra poco scenderà in campo contro ilneo promosso e rivelazione di questa Serie B. Pirlo non vince dalla prima giornata contro la Ternana, per il resto sono arrivate quattro sconfitte e due pareggi. Oggi è obbligato a vincere. A tal proposito, in campo dal primo minuto due giocatori in prestito dall’: Filip Stankovic e Sebastiano Esposito., le: due dell’...