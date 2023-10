Sampdoria-Catanzaro 1-2 | il tabellino

(Di domenica 1 ottobre 2023)1-2 (primo tempo 1-2) Marcatori: 34’ p.t. Borini (rig.) (S), 36’ p.t. Vandeputte (C), 44’ p.t. Brignola (C...

A Marassi alle 16.15 Sampdoria-Catanzaro , sfida valevole per l’ottava giornata di Serie B. Pirlo si affida a due giocatori arrivati in prestito ...

Fischio d’inizio alle 16:15 per Sampdoria-Catanzaro , match dell’ottava giornata di Serie B 2023 / 2024 . Al Ferraris c’è un solo risultato a ...

Fischio d’inizio alle 16:15 per Sampdoria-Catanzaro , match dell’ottava giornata di Serie B 2023 / 2024 . Al Ferraris c’è un solo risultato a ...

Fischio d’inizio alle 16:15 per Sampdoria-Catanzaro , match dell’ottava giornata di Serie B 2023 / 2024 . Al Ferraris c’è un solo risultato a ...

Sampdoria - Catanzaro è terminata con il punteggio di 1-2. Non bastano le buone prestazioni dei prestiti Inter Esposito e Stankovic sconfitta ...

Genova.I risultati live dell'ottava giornata di Serie B0 - 0 LIVE Palermo - SudTirol 0 - 0 LIVE Bari - Como 0 - 0 LIVE Cittadella - Lecco 0 - 0 LIVE Cremonese - Parma (ore 18.30) FOTOGALLERY ©LaPresse %s Foto rimanenti la classifica ...

Highlights Sampdoria Catanzaro: tutti i gol del match - VIDEO Samp News 24

GEDI News Network S.p.A. Via Ernesto Lugaro n. 15 - 10126 Torino - P.I. 01578251009 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di GEDI Gruppo Editoriale S.p.A. I diritti delle immagini ...L'ex ct azzurro, ora alla guida dell'Arabia Saudita, in tribuna a Marassi per assistere a Sampdoria-Catanzaro: tutti i dettagli ...