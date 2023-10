Secondo alcune indiscrezioni il cantante era pronto a fare ritorno in Rai dopo un anno di "esilio" ma l'ospitata a Domenica In sarebbe saltata ...

La Rai non avrebbe fatto passare la suaa Belve per questioni legate ad alcune situazioni del passato'. Lagna continua, insopportabili: il tele - critico asfalta i Ferragnez in tv Ma quali ...Alla fine Memo Remigi non sarà a " Domenica In" . Il cantante era atteso nello studio di Mara Venier come ospite della nuova puntata del programma di RaiUno, ma l'intervista è saltata. L'indiscrezione,...

Salta l'ospitata di Fedez a Belve: la Rai avrebbe detto "no" ilGiornale.it

Fedez scaricato dalla Fagnani: salta all’ultimo l’intervista a “Belve”. Perché Libero Magazine

Domenica In ospiti 1 ottobre 2023. Torna il consueto appuntamento con Domenica In condotto da Mara Venier. Anche nella nuova puntata, la conduttrice ospiterà nel salotto personaggi della televisione, ...A lanciare l'indiscrezione TvBlog, secondo cui la tv di Stato avrebbe messo il veto sulla partecipazione del rapper alla trasmissione ...