Sal Da Vinci esalta Gioia Sannitica | chiusura col botto per la festa di ‘San Michele Arcangelo’

(Di domenica 1 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoCon il concerto di Sal Da, si è chiusa una bellissima edizione dellapatronale di SanArcangelo a. Per molti, la più bella e completa degli ultimi 20 anni. Un mix ben assortito dal comitato micaelitico tra percorso gastronimico, stand, area giochi per bambini, dj set. E poi la ciliegina sulla torta, il concerto dell’artista napoletano che hatocon una performance di altissimo spessore qualitativo. Musicisti con una selezione di fiati, percussioni ed un corpo di ballo giovane e molto professionale. Almeno tremila gli spettatori presenti, un plebiscito che è un punto di partenza per futuri eventi targati. L'articolo proviene da Anteprima24.it.