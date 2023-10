Ryerson | che cavalcata! Si fa tutta la fascia e poi | è il gol della stagione

(Di domenica 1 ottobre 2023) Julianha segnato un gol fantastico nella vittoria del Borussia Dortmund contro l'Hoffenheim (3 - 1) in Bundesliga: dopo essersi fattolaha segnato tra le gambe del ...

Julianha segnato un gol fantastico nella vittoria del Borussia Dortmund contro l'Hoffenheim (3 - 1) in Bundesliga: dopo essersi fatto tutta la fascia ha segnato tra le gambe del ...A rimettere le cose a posto ci pensa Reus allo scadere del primo tempo, mentre il sigillo finale è dichiude la sfida e mette in tasca il 3 - 1. In mezzo anche un'espulsione nelle file ...

Bundesliga - Hoffenheim-Borussia Dortmund 1-3: Füllkrug, Reus e ... Eurosport IT

Il Borussia Dortmund si scalda verso il Milan: 3-1 all'Hoffenheim e ... Calciomercato.com

Il Borussia Dortmund, prossimo avversario del Milan in Champions League, ha vinto in trasferta l'ultima gara di Bundesliga.Julian Ryerson ha segnato un gol fantastico nella vittoria del Borussia Dortmund contro l'Hoffenheim in Bundesliga ...