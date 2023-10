Ryder Cup | Zach Johnson sicuro | “12 giocatori | quindi 12 potenziali punti”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 1 ottobre 2023) Seconda giornata dellaCup che è stata decisamente più produttiva per il team USA rispetto alla prima. Nel pomeriggio di ieri la squadra d’oltreoceano è riuscita a ricucire, seppur parzialmente, il margine con il team Europe, comunque avanti di 5 lunghezze. Al termine della doppia sessione, il capitanoha parlato ai microfoni della stampa per commentare la prestazione dei suoi. Ecco quali sono state le sue parole.: “Ognuno dei nostri può portare a casa un punto” Crediti foto: RSM US LLP TwitterTutto è pronto per le sfide in singolo e il capitano del team USA è ben consapevole di come la rimonta possa essere possibile, seppure complicata: “Abbiamo 1212. Io credo ...