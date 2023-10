Ryder Cup | Europa trionfa a Roma | Usa battuti

Il Team Europa batte gli Stati Uniti vince la2023 sui campi del Marco Simone Golf & Country Club, a Guidonia Montecelio, nella città metropolitana di Roma. La squadra di Luke Donald e con vice - capitani i torinesi Edoardo e Francesco ...ROMA " L'Europa ha vinto la, battendo gli Usa 16.5 a 11.5 prima dell'invasione del pubblico sulla buca 18. Nell'ultima giornata dei 12 singolari le vittorie di Viktor Hovland , Rory McIlroy e Tyrrell Hatton hanno ...

(ANSA) - ROME, OCT 1 - Team USA Captain Zack Johnson said after losing the Ryder Cup in Rome Sunday that there could be no excused for the wrong choices he had made. "I'm not looking for excuses.Il Team Europa ha vinto la Ryder Cup. In un Marco Simone golf e country club gremito all'inverosimile e carico d'entusiasmo, a dare il mezzo punto decisivo per battere gli Stati Uniti (portando lo ...