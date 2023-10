Ryder Cup | Europa trionfa a Roma | Usa battuti

AGI - È trionfo Europa. Nell'ultima giornata della2023, andata in scena sui prati del 'Marco Simone Golf & Country Club', a Guidonia Montecelio, nella città metropolitana di Roma, il team del 'Vecchio Continente', con capitano Luke Donald e ...Il Team Europa batte gli Stati Uniti vince la2023 sui campi del Marco Simone Golf & Country Club, a Guidonia Montecelio, nella città metropolitana di Roma. La squadra di Luke Donald e con vice - capitani i torinesi Edoardo e Francesco ...

Mezzo punto è sufficiente a regalare al team Europa la quarantaquattresima edizione della Ryder Cup. Un successo sugellato dall’incredibile partecipazione di pubblico al “Marco Simone Golf and Country ...(ANSA) - ROME, OCT 1 - Rome Mayor Roberto Gualtieri said Sunday the Ryder Cup had been a success for Rome and for Italy. "The 2023 Ryder Cup has been a historic success for Rome and Italy. My ...