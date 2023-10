Ryder Cup 2023 | Johnson | “Sono il responsabile della sconfitta | ho fatto scelte sbagliate”

ROMA " L'Europa ha vinto la, battendo gli Usa 16.5 a 11.5 prima dell'invasione del pubblico sulla buca 18. Nell'ultima giornata dei 12 singolari le vittorie di Viktor Hovland , Rory McIlroy e Tyrrell Hatton hanno ..."Sono emozionato. È stato un lungo percorso, un viaggio fantastico". Il capitano del team Europe, Luke Donald, salta di gioia e ringrazia la sua squadra per la conquista della

(ANSA) - ROME, OCT 1 - Team Europe Captain Luke Donald said he was going mad with joy after his men regained the Ryder Cup Sunday. "I'm excited. It was a long journey, a fantastic voyage," said a ...(ANSA) - ROME, OCT 1 - Sports Minister Andrea Abodi told Rai TV that he hoped the winning Ryder Cup in Rome, Italy's first edition of the event, would be a boost for the fame in the Bel Paese of ...