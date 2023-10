Ryder Cup 2023 | Europa campione | team USA battuto 16 5-11 5

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 1 ottobre 2023) Appuntamento con la storia decisamente centrato da parte delEurope. NellaCupla squadra capitanata da Luke Donald ha vinto per 16.5-11.5 riuscendo a dunque a mantenere il vantaggio ottenuto nei primi due giorni e chiudendo anche con un discreto margine. Quindicesimo titolo in 44 edizioni e USA che non hanno potuto fare altro che arrendersi all’evidenza delle battute d’arresto. Ild’oltreoceano probabilmente non avrebbe meritato un passivo così ampio, anzi è anche riuscito a ricucire parzialmente il margine in queste ultime due giornate.Cup, trionfa ilEurope Dopo due giorni di incontri a squadre, oggi vi è stato spazio per i 12 match in singolo dellaCup.USA ha provato in tutti ...