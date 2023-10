Ryder Cup 2023 | Cantlay | “Nessun problema con McIlroy | mi sono congratulato con lui

(Di domenica 1 ottobre 2023) “Avete intenzione di farmi altri domande sulla mia scelta di giocare senza cappello?”. E’ questa la risposta stizzita di Patrick, golfista del Team Usa reduce dalla sconfitta inCup, dopo che i giornalisti in conferenza stampa gli avevano chiesto se la motivazione di giocare senza cappello fosse una protesta contro la mancanza di premi in denaro nel torneo oppure ci fossero altre motivazioni: “Avete letto su Twitter che domani mi sposo e non ho indossato il cappello per non avere il segno dell’abbronzatura? Beh, domani mi sposo,molto eccitato”. “Problemi con? Misolocon lui, ha giocato in maniera fantastica questa settimana, è un giocatore incredibile. Viviamo entrambi nel sud della Florida e ogni tanto giochiamo a golf insieme”. ...

Roma, 1 ott (Adnkronos) - "La Ryder Cup2023 è stato un trionfo per il golf europeo. Ma lo è stato anche per l'Italia e per l'indotto economico di

Roma, 1 ott " "La RyderCup2023 è stato un trionfo per il golf europeo. Ma lo è stato anche per l'Italia e per l'indotto economico di Roma. Oggi nessuno ricorda più gli insulti e le critiche feroci al ...Europa, che ha cos centrato il 13o successo della sua storia (il 16o se si aggiungono i tre ottenuti dal Regno Unito prima del 1979). La primadisputata in Italia andata all A regalare quel mezzo punto necessario per spuntarla al Vecchio Continente, in vantaggio dalla prima giornata nella 44a edizione del torneo svoltasi a Guidonia ...

ROMA - Anche il golf vive di polemiche e di risse quasi sfiorate. E’ quanto accaduto alla Ryder Cup andata in scena al Marco Simone di Roma. Rory McIlroy ha avuto un furioso scambio di vedute nel ...ROMA – L’Europa ha vinto la Ryder Cup, quando il match con gli Usa è ancora in corso. Nell’ultima giornata dei 12 singolari le vittorie di Viktor Hovland, Rory McIlroy e Tyrrell Hatton hanno tenuto a ...