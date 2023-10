Rugby | Mondiali 2023 | l’Australia gioca male | batte il Portogallo e resta aggrappata alla speranza

(Di domenica 1 ottobre 2023)doveva vincere eha vinto con bonus contro ilndo almeno virtualmente ancora in corsa per i playoff. Certo, nell’ultima partita della fase a gironi i lusitani dovrebberore le Fiji senza concedere neanche il bonus, missione pressoché impossibile, ma finché l’arbitro non fischia la fine nessuna partita è vinta. Che i Wbies siano una squadra spaventata si vede subito al terzo minuto. Collassa la mischia portoghese e Donaldson decide di andare per i pali tra i fischi del pubblico per il 3-0 iniziale. E le paure sono più che giustificate, perché dopo tanto possesso senza concretizzare, ecco che al 12’ sono invece i lusitani a partire dmischia, passaggi di gran qualità al largo fino a Bettencourt che segna la meta del ...

L 'Italia, 24 anni e 6dopo, deve di nuovo leccarsi le ferite successive a un match con gli All Blacks. Da Huddersfield, Inghilterra (ottobre 1999) e Lione, Francia (settembre 2023), nulla sembra essere cambiato. ...Un'assenza importante per l'Italia in vista della sfida contro la Francia di venerdì 6 ottobre. Si ferma infatti Danilo Fischetti: per il pilone azzurro, si legge nel comunicato della federazione, ' ...

