Romina Power | Cerco ancora mia figlia Ylenia

(Di domenica 1 ottobre 2023) '? La'. Ospite a 'Verissimo',torna a parlare dell'amata, scomparsa a New Orleans nel 1994. 'Non èstato provato nulla, perciò non perdo le speranze . ...

Romina non è nata in Italia ma a Los Angeles e i suoi genitori erano due veri e propri divi del cinema di Hollywood. Suo padre era Tyrone ...

' Ylenia La cerco ancora '. Ospite a 'Verissimo',torna a parlare dell'amata figlia , scomparsa a New Orleans nel 1994. 'Non è ancora stato provato nulla, perciò non perdo le speranze . Dentro di me ho la sensazione che sia viva da ...Leggi Anche Cristiano Malgioglio e il segreto delle sue canzoni senza tempo: 'Sono femmina nella testa' Leggi Anche: 'Cerco ancora mia figlia Ylenia' 'È un ambiente che conosco bene , ...

Romina Power a Medjugorje: il viaggio che ha cambiato l’ex moglie di Albano L'Argomento Quotidiano

Romina Power: «Io figlia di, moglie di» Vanity Fair Italia

Romina Power a Verissimo ha parlato di come sia cambiata prima e dopo la scomparsa della figlia e di come la sua vita sia stata stravolta. Video Mediaset ...La cantante e attrice ospite del salotto di Silvia Toffanin si racconta a 360 gradi: la spiritualità, la scomparsa della figlia, il rapporto con l'ex marito ...