Roma | la soluzione non c’è | tutti contro Mourinho

(Di domenica 1 ottobre 2023) Lacontinua a faticare in campionato. Le critiche alla squadra e a Josénon si fanno attendere. La Serie A sta pian piano entrando nel vivo e le big del nostro campionato stanno iniziando a contendersi le posizioni di vertice. Infatti Inter, Milan, Napoli e Juventus viaggiano ora nelle prime quattro posizioni a distanza ravvicinata, con 4 punti a separare le prime quattro della classe. Prime della classe in cui non rientra lache, dopo un’estate resa folgorante dall’arrivo di Romelu Lukaku, sta viaggiando a singhiozzo fino ad ora. In particolare i giallorossi viaggiano a 5 punti in classifica: troppo poco considerando le ambizioni capitoline. Inoltre lafatica ad imporre il proprio dominio sulle avversarie che si trova davanti anche se queste hanno una minore qualità. Infatti i giallorossi hanno ...

Uno spaventapasseri mutato in 'spaventa - rifiuti'. Questa è l'iconica iniziativa di qualche cittadino stanco delle condizioni in cui versa Valle ...

l’assoluzione del bidello che avrebbe messo le mani nello slip di una 17enne, ha provocato indignazione e non solo… Il fatto che l’iter processuale ...

Il liceo Terenzio Mamiani di Roma segna un traguardo importante nel settore del risparmio energetico . L'introduzione di interruttori individuali per ...

Dopo aver riacciuffato la Salernitana sul filo di lana, la Roma non è riuscita a fare altrettanto contro il Verona. Così la classifica recita un ...

Roma è paralizzata dal traffico e il Comune cerca soluzioni per ridurre i disagi. Più agenti di Polizia Locale sulle strade, tolleranza zero sulle ...

Infortunio Romagnoli , la Lazio ha la soluzione al problema del difensore: ecco come potrà giocare contro il Milan Alessio Romagnoli sarà ...

La Luiss inizia forte, trovando con continuità lada dietro l'arco. Kelly vuole ... In chiusura di quarto acuti di Martinoni e Pepper, mentre persale in cattedra l'interessantissimo ...Le tensioni frae Berlino sulla questione dei migranti si intrecciano con il calendario elettorale in Germania, ... "Vediamo - sottolineava - quale sarà ladi questo problema. Noi abbiamo ...

Roma, la soluzione non c'è: tutti contro Mourinho Rompipallone

Pronostici Roma - Frosinone, analisi match e probabili formazioni Goal Italia

La Roma è ancora convalescente, ma la vittoria contro il Frosinone la fa sentire un po’ meglio. Vince ma la migliore versione dei giallorossi non l’abbiamo ancora vista, a ...E' stata una delle sorprese della movida estiva capitolina, se non altro perché ha trasformato in pista da ballo un'area che, di fatto, nelle ore notturne, era inutilizzata.