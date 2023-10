Roma | figlio uccide la madre e nasconde per giorni il cadavere nell’armadio

Leggi su ildifforme

(Di domenica 1 ottobre 2023) Ilnon ce l’ha fatta più. Dopo quasi 10dall’assassinio dellaha chiamato i carabinieri e ha confessato di averla ammazzata con tre coltellate, chiusa in un sacco e poi nascosta nel suo armadio. L’episodio è avvenuto in via Pietro Gasparri, nel quartiere Primavalle, a. A trovare il corpo della donna L'articolo proviene da Il Difforme.