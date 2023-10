Robert Fico vince le elezioni in Slovacchia

... le parole dell'ex premier slovacco: "Se riceverò il mandato, so esattamente cosa dovrò fare" Dopo la vittoria del partito Smer alle elezioni legislative di sabato, l'ex premier slovacco...Pugno duro contro i migranti e l'urgenza di ' colloqui di pace ' per il conflitto russo - ucraino. Sono questi i due punti chiave su cui, uscito vincitore dalle elezioni in Slovacchia che si sono tenute sabato 30 settembre , ha posto l'accento durante la prima conferenza stampa a Bratislava, trasmessa dalla tv Ta3. Il ...

Dopo la vittoria del partito Smer, le parole dell'ex premier slovacco: "Se riceverò il mandato, so esattamente cosa dovrò fare" ...Robert Fico, il vincitore delle elezioni in Slovacchia, ha detto che il suo Paese non intende uscire dall’Ue o dall’area Schengen: ma ha ribadito che non ha più armi da ...