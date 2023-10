Robert Fico | socialista e filorusso | ha vinto le elezioni in Slovacchia

(Di domenica 1 ottobre 2023) Era già stato primo ministro in passato, in campagna elettorale ha promesso che il paese non invierà più armi in Ucraina

Robert Fico , socialista e filorusso , è il favorito per vincere le elezioni parlamentari in Slovacchia , che si terranno domenica

In Europa tengono banco le Elezioni politiche in Slovacchia . Robert Fico , socialdemocratico ed ex premier, è il favorito per la vittoria finale. Il ...

Il risultato delle elezioni in Slovacchia ribalta gli exit poll - ma conferma i sondaggi pre elettorali - e consegna la vittoria all'ex premier populista e filorusso. Con circa il 99 per cento dei seggi scrutinati, il suo partito - lo Smer - ottiene il 23,3 per cento delle preferenze, mentre i centristi filo europei di Slovacchia progressista si ...AGI - Il partito populista Smer - Sd, che si oppone agli aiuti all'Ucraina , ha vinto le elezioni legislative in Slovacchia. La formazione dall'ex premierha ottenuto il 23,3% dei voti, davanti al partito centrista Slovacchia Progressista (17,03%), dopo lo spoglio del 99,43% delle schede. Smer è destinato a conquistare 42 seggi nel ...

Elezioni in Slovacchia: vince il filorusso Robert Fico, totalmente sbagliati gli exit poll Il Riformista

L'ex premier Robert Fico vince le elezioni in Slovacchia: svolta filo putiniana a Bratislava RaiNews

Lui era già stato primo ministro in passato, in campagna elettorale ha promesso che il paese non invierà più armi in Ucraina ...La formazione dall'ex premier Robert Fico ha ottenuto il 23,3% dei voti, davanti al partito centrista Slovacchia Progressista (17,03%), dopo lo spoglio del 99,43% delle schede. Smer è destinato a ...