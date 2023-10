Robert Fico | socialista e filorusso | ha vinto le elezioni in Slovacchia | un altro pro Putin

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 1 ottobre 2023) La posta in gioco nel voto politico nella piccola Repubblica slovacca (4,3 milioni di elettori) è così alta da essere considerata un termometro che misura la sensibilità popolare in Europa verso la causa ucraina, soprattutto dopo una campagna elettorale piagata da una forte disinformazione filorussa. Smer-Sd, il partito del tre volte ex primo ministro, di dichiarate simpatieiane, halecon oltre il 23% dei voti. Un successo netto, seppure lontano dalla maggioranza assoluta, per, politico di lungo corso e di mutevoli opinioni, che durante la campagna elettorale ha puntato molto sulla fine degli aiuti militari per la vicina Ucraina e a contrastare il flusso di migranti che tenta di raggiungere l’Europa lungo la rotta balcanica. Sconfitto ...