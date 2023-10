RKC Waalwijk-Ajax sospesa | ecco cosa succede con le scommesse

Leggi su sportface

(Di domenica 1 ottobre 2023) Il match tra RKCedè stato interrotto e poi sospeso a pochi minuti dalla fine per il bruttissimo infortunio capitato al portiere di casa Vaessen. L’estremo difensore ha ricevuto un brutto colpo da Brobbey e si è accasciato a terra privo di sensi. Immediatamente sono entrati i soccorsi che hanno rianimato il portiere prima di trasferirlo d’urgenza in ospedale per tutti i controlli del caso. Tanta paura, ma per fortuna Vaessen ha ripreso conoscenza. La partita comunque è stata definitivamente interrotta visto che tutti i giocatori erano sotto shock, qualcuno è anche scoppiato a piangere per l’accaduto. L’era avanti per 3-2 prima che la partita venisse. Gli ultimi minuti di questa partita verranno recuperati nelle prossime settimane, la data è ancora da stabilire, pertanto ...