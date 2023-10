Rivoluzioni e guerre | esempi di realismo letterario

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 1 ottobre 2023) “In ogni epoca, se la vita è organizzata in classi sociali, l’impulso che spinge gli uomini è la volontà di potenza. I rudi minatori volevano comandare la città, sottometterla. Il potere politico, per le loro anime ingenue, implicava la conquista di tutto ciò che a loro era sempre stato negato. La parola “rivoluzione”, che sobbolliva dentro di loro come un motore, voleva dire innanzitutto l’accesso a una vita fino allora proibita. L’uomo dalla vita difficile, l’esiliato nel paesino inospitale o nel sobborgo di minatori, arrivava con irruenza a prendere possesso di una nuova esistenza. C’era da meravigliarsi se in un attimo di riposo nella lotta, in qualche negozio abbandonato, stappava qualche bottiglia di champagne e calzava un paio di scarpe nuove?”. Ottobre rosso nelle Asturie, di José Díaz Fernández (traduzione di Marino Magliani, Edizioni Spartaco), è un’intelligente, obiettivo e ...