Rigorista Napoli | “3 nomi a partita” | il retroscena dallo spogliatoio

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 1 ottobre 2023) Chi è ildel? Tifosi e fantallenatori se lo saranno chiesto più volte in queste ultime partite senza trovare una risposta corretta. Dopo il rigore fallito da Osimhen contro il Bologna, infatti, ilha ricevuto altri due calci di rigore battuti da Zielinski e da Politano, seppur in entrambe le occasioni il bomber nigeriano fosse in campo. I 3di Garcia Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Gianluca Gaetano ha svelato la gestione dei rigoristi da parte di Rudi Garcia. “Il mister ci dà i trealla lavagna e bisogna rispettarli. Poi in campo sono scelte, dipende da chi se la sente. Poi tutti possono segnare o sbagliare. Osimhen primo sulla lavagna? Sono cose da“, ha spiegato il giovane azzurro. L'articolo CalcioWeb.