Respirare smog anche solo per cinque giorni aumenta il rischio di ictus | lo studio dell’American Academy of Neurology

(Di domenica 1 ottobre 2023) L’esposizione all’inquinamento atmosferico,se a breve termine, per soli, puòre le probabilità di essere colpiti da. A rilevarlo è unoof, pubblicato su. “Ricerche precedenti hanno mostrato una connessione tra l’esposizione a lungo termine all’inquinamento atmosferico e l’aumento deldi”, ha dichiarato Ahmad Toubasi, dell’Università di Giordania ad Amman e autore dello. “Tuttavia, la correlazione tra l’esposizione a breve termine all’inquinamento atmosferico e l’è stata meno chiara”, ha continuato Toubasi. “Nel nostro, ...

Nello specifico, oltre ad aver installato pannelli assorbi -nel cortile dell'ex istituto di ... educandoli all'importanza diaria pulita. Capgemini, invece, leader globale nei servizi ...... avviare un grande percorso di educazione alla mobilità che coinvolga scuole, uffici, mobility manager, stakeholders della mobilità, per tornare aaria pulita nella Capitale'.

Respirare smog (anche solo per cinque giorni) aumenta il rischio di ictus: lo studio dell’American… Il Fatto Quotidiano

Smog, il 98% degli europei respira aria tanto inquinata da essere dannosa per la salute TeleAmbiente TV

ROVIGO - Stop alle auto e alle combustioni inquinanti fino a primavera inoltrata. Anche quest’anno l’amministrazione di Palazzo Nodari ha varato le ordinanze per ridurre le ...La Pianura Padana, un’area industrializzata, tra le Alpi e gli Appennini, lontana dalla costa e con poco vento, quindi, naturalmente più esposta all’inquinamento è tra le peggiori in Europa per ...