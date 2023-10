Reazione a Catena | le Amiche in Onda in lacrime da Liorni | vincita record

Leggi su tvpertutti

(Di domenica 1 ottobre 2023) Ottobre non poteva che iniziare nel migliore dei modi possibili: finalmente si è vinto un montepremi vertiginoso a2023! Si tratta di una delle vincite più grosse, mai raggiunte in questa edizione del programma condotto da Marco. Tutto ha avuto inizio quando lein, reduci da un sabato sfortunato, hanno deciso di riscattarsi. Questa volta hanno affrontato tre ragazze chiamate ‘Ciao Bebè', in quanto ostetriche. Per il gruppo composto da Maddalena, Letizia e Speranza, non è stata una battaglia fortunata, anche perché sono state ‘asfaltate' nel corso de L'Intesa Vincente. Leindanno spettacolo a L'Intesa Vincente Leinsono arrivate al momento decisivo di questa trasmissione di ...