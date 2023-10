Real Sociedad | Kubo segna all' Athletic Bilbao | il twerk del giapponese è virale

(Di domenica 1 ottobre 2023) SAN SEBASTIAN (SPAGNA) - Un vero e proprio trionfo quello della, avversaria dell' Inter in Champions League, che si è imposta per 3 - 1 nel derby basco contro l'grazie ...

Cari lettori di JustCalcio.com, vi proponiamo questa news sulla Liga spagnola appena arrivata in redazione: 30/09/ 2023 Alle 23:24 ...

SAN SEBASTIAN (SPAGNA) - Un vero e proprio trionfo quello della Real Sociedad , avversaria dell' Inter in Champions League, che si è imposta per 3 ...

SAN SEBASTIAN (SPAGNA) - Un vero e proprio trionfo quello della, avversaria dell' Inter in Champions League, che si è imposta per 3 - 1 nel derby basco contro l'Athletic Bilbao grazie alle reti di Le Normand, Kubo e Oyarzabal.Intanto, aspettando l'esordio a San Siro , il suo connazionale Pavard inanella la terza prestazione impeccabile in trasferta dopo quelle coned Empoli. Lo chef Simone Inzaghi si gode ...

Sassuolo, Empoli, Real Sociedad: rischi, avvertimenti e un sospetto per l'Inter - Sportmediaset Sport Mediaset

Terza vittoria di fila per la Real Sociedad: 3-0 all'Athletic e aggancio al quarto posto Fcinternews.it

Il giapponese ha messo la sua firma nel successo della squadra di Alguacil nel derby basco ...Derby basco senza storia all'Anoeta, sfida vinta 3-0 dalla Real Sociedad che scavalca i biancorossi al 4° posto nella Liga. Decidono i gol di Le Normand, Kubo e Oyarzabal per l'avversaria dell'Inter i ...