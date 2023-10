Real Madrid pronto a sfidare il mondo | follie pur di avere l’asso del Napoli

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 1 ottobre 2023) Il calciomercato è ancora lontano, ma i migliori calciatori delsono già attenzionati dai top club europei, anche il. La vittoria contro l’Udinese per 4-1 ha riportato l’ottimismo e la fiducia in casa. Dopo i recenti casi legati ai cambi di mister Rudi Garcia con Kvaratskhelia e Osimhen, oltre ai video su Tik Tok non piaciuti all’attaccante nigeriano, ila ripartire e puntare al massimo per raggiungere i propri obiettivi stagionali. Per raggiungerli sarà comunque fondamentale l’apporto proprio dei due assi azzurri: i già citati Kvaratshelia e Osimhen. La coppia d’attacco più forte della Serie A, che lo scorso anno ha portato lo scudetto al, sarà sicuramente fondamentale per il futuro della squadra....