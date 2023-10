Real Madrid | i convocati per il Napoli | le scelte di Ancelotti

La UEFA ha reso note le designazioni arbitrali per le partite di Champions League in programma martedì 3 ottobre: fischietto olandese...

Il francese Clement Turpin e' stato designato per arbitra re Napoli - Real Madrid , partita del secondo turno della Champions , gruppo C, in programma ...

Dopo essere sceso in campo nell’anticipo di ieri in casa del Lecce, il Napoli campione d’Italia deve già iniziare a concentrarsi in vista ...

Tutte le altre partite con protagoniste le squadre italiane, inclusa Napoli -di martedì 3 ottobre 2023 alle ore 21, e Celtic - Lazio di mercoledì 4 Ottobre alle ore 21, saranno visibili ...Ed è la migliore situazione possibile per affrontare ildell'ex Carlo ...

Real Madrid, Ancelotti: "Bene contro il Girona". Poi avvisa il Napoli: "Vinicius sta bene" Tutto Napoli

Napoli-Real Madrid, dove vedere la partita NapoliToday

Dove vedere Napoli Real Madrid, 2ª giornata della fase a gruppi in programma il 3 ottobre alle ore 21:00. Tutti i tifosi sono in attesa dell'esordio casalingo in Champions della… Leggi ...Adl e Carletto si stringeranno la mano prima della sfida Champions: che senso avrebbe portare rancore per due uomini abituati a vivere il presente e a guadare al futuro