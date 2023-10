Il rinnovo non arriva e i blancos ci pensa no: in Estate Dybala potrà partire per soli 12 milioni di euro

Continua a leggere su Tg. La7.it - Ci si concentra sul rischio sismico ma non sulla possibilità di un' eruzione . E il piano d'emergenza in caso di ...

Carlo Ancelotti , tecnico del Real Madrid , si è espresso in merito alle accuse di corruzione a carico del Barcellona in occasione del cosiddetto ...

Luka Modric è diventato unalMadrid A pochi giorni dalla sfida di Champions League contro il Napoli , i media spagnoli si interrogano sulla situazione che sta vivendo il centrocampista croato.... Luka Modric C'è unModric alMadrid. Almeno così scrive El Mundo.che martedì sera al Maradona affronterà il Napoli in Champions. Scrive il quotidiano spagnolo dopo la vittoria 3 - 0 ...

Real, c'è un caso Modric Seconda panchina di fila Corriere dello Sport

C'è un caso Modric al Real Madrid. Per El Mundo, anche Ceballos è ... IlNapolista

Perché Modric sarebbe un caso Modric, infatti, non è sceso in campo nelle ultime due partite giocate dal Real contro Las Palmas e Girona. In stagione è stato soltanto tre volte titolare, a fronte dei ...(ANSA) - MADRID, 30 SET - Il Real Madrid dà una lezione di calcio al Girona, che giocava in casa, e vince 3-0 il big match della Liga che riporta le 'merengues' in testa alla classifica con 21 punti, ...