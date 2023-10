Rally Cile 2023 | Ott Tanak vince la gara | Kalle Rovanpera vede ormai il titolo

Seconda giornata del Rally del Cile 2023 valevole per il Mondiale WRC. In questo venerdì sono andate in scena sei speciali dopo lo shakedown di ieri ...

Doveva essere un duello Rovanpera - Evans ed invece è andato in scena un assolo di Ott Tanak. Questa, in estrema sintesi, è stata la seconda edizione in formato WRC deldel. L'estone di Ford M - Sport ha messo subito in chiaro le sue intenzioni e già il venerdì ha preso il comando della corsa. Una leadership fino a quel momento comunque in discussione ...Questa la classifica finale delBio Bio: 1° Ott Tanak " Martin Jarveoja (Ford Puma Hybrid1) EST - EST in 3.06'38"1 2° Thierry Neuville " Martijn Wydaeghe (Hyundai i201) B - B ...

Questa, in estrema sintesi, è stata la seconda edizione in formato WRC del Rally del Cile. L’estone di Ford M-Sport ha messo subito in chiaro le sue intenzioni e già il venerdì ha preso il comando ...A volare sulle alte vette delle Ande ci pensano Ott Tanak e Martin Jarveoja, riportando la Ford Puma Rally1 Hybrid ...