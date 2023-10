Raffa in the sky | la favola rivoluzionaria che posiziona la Carrà nel cielo stellato della lirica Tripudio per la “fantaopera” di Micheli

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 1 ottobre 2023) I brutti e cattivi minacciano e ridacchiano sarcastici, come fanno per contratto i brutti e cattivi nelle opere liriche, maledetti: “Perdenti! Farò crollare il vostro mondo” bercia il re malvagio. “Non ti stancare, ci pensano da soli a farlo crollare” gli tiene bordone il subdolo spicciafaccende. “Cade il mondo!” ripete il sovrano, tronfio. Questa volta, però, non c’è un tenorone dal petto gonfio come i tacchini a piombare dalle quinte a spadone sguainato né il finale prevede spargimenti di sangue o ultime esalazioni: a ribaltare la situazione, a sciogliere la trama e soprattutto a “salvare il mondo” è un’atmosfera sospesa e appesa a un abracadabra scandito piano piano, il cui incipit consta di queste 6 parole immortali da Trieste in giù: “Se per caso cadesse il mondo”. Una formula magica che disperde le minacce, trasmuta le brutte ghigne e, da buona prassi degli incantesimi, converte ...