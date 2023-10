Questione 118 | il Comitato scrive a De Luca e Mastella | “Più tutela nel Fortore Miscano”

Leggi su anteprima24

"Abbiamo consegnato al Presidente Regione Campania, On. Vincenzo De, al Direttore Generale dell'Asl di Benevento, Dott. Gennaro Volpe e al Sindaco di Benevento, On. Clemente, in qualità di presidente della Conferenza dei Sindaci, un documento contenente la richiesta di avere almeno due medici sul servizio 118 nei comuni del, nel rispetto del DM 70/2015, che prevede un mezzo di soccorso avanzato, con medico a bordo, ogni 350 kmq di estensione territoriale. Al documento sono state allegate sia le 5381 firme raccolte in tutti i Comuni dele del, sia le delibere dei consigli Comunali di San Bartolomeo in Galdo, Castelvetere in Vale Ginestra degli Schiavoni con le quali sono stati espressi ...