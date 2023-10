Quella marijuana ' made in Sardinia' che non piaceva ai clienti

Leggi su agi

(Di domenica 1 ottobre 2023) AGI - L'inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di Cagliari, denominata 'Monte Nuovo', che ha portato in carcere 13 persone fra cui l'ex assessore regionale all'agricoltura Gabriella Murgia, ha rivelato anche un traffico di stupefacenti sulla piazza di Oristano e tra la Sardegna e la Penisola. Una vicenda con cui l'ex assessora Murgia nulla a che vedere. Riguarda, invece, un altro protagonista dell'inchiesta, Desiderio Mulas, 66 anni, originario di Cagliari, ma residente a Oristano, arrestato dai carabinieri con pesanti accuse che riguardano l'associazione a delinquere finalizzata al commercio della droga. Il 'codice dei trafficanti' I colloqui fra i componenti dell'organizzazione avvenivano con una sorta di linguaggio in codice, in cui si parlava di 'formaggio' e 'salumi' o di 'prodotti sardi' da reperire e spedire. Gli arrestati erano sospettosi: spesso mettevano i ...